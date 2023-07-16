موسكو تتّهم كييف بقصف بلدة روسيّة حدوديّة

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الأحد، أنّ قوات كييف قصفت بلدة شيبيكينو الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا بصواريخ غراد، مما أسفر عن مقتل امرأة كانت تقود دراجتها.

ولم يصدر تعليق فوري من كييف التي لم تعلن قط تقريبًا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا. ولم يتسن لرويترز التحقق مما حدث.

وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن صواريخ غراد أصابت منطقة سوق وألحقت أضرارًا بمبنى وسيارتين.

وأضاف غلادكوف على تطبيق تيليغرام: “للأسف الشديد قتل شخص.. إنها امرأة كانت تقود دراجة على الرصيف وقت القصف”.

ومنظومة غراد عبارة عن منصة لإطلاق الصواريخ متعددة الفوهات تثبت على شاحنات وتستخدمها القوات الأوكرانية والروسية. ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان استخدامها في قصف مناطق مدنية جريمة حرب.

واستُهدفت بلدة شيبيكينو التي تبعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود الأوكرانية مرارًا فيما تصفه روسيا بقصف عشوائي من القوات الأوكرانية.

فيما ينفي الطرفان استهداف المدنيين.