موسكو تحبط هجوما بالبحر الأسود.. وأسر 70 مقاتلا أوكرانيا في آزوت

أعلن الجيش الروسي إحباط هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني في البحر الأسود، فيما أعلنت قوات لوغانسك الانفصالية أنها أسرت 70 مقاتلا أوكرانيا في مصنع أزوت بسيفيرودونيتسك.

وفي وقت سابق، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع في موسكو قولها اليوم الأحد إنها استخدمت أسلحة بالغة الدقة في قصف مراكز تدريب تابعة للجيش الأوكراني في مناطق تشرنيهيف وجيتومير ولفيف الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال مراسل لرويترز إن دوي انفجارين تردد في الضواحي الجنوبية لكييف يوم الأحد بعد أن أصاب صاروخ مبنى في وسط العاصمة الأوكرانية في الساعات الأولى من الصباح.

وكانت روسيا العاصمة هاجمت الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، واستهدفت مبنيين سكنيين في الأقل، بينما عززت القوات الروسية مكاسبها في شرق أوكرانيا.

وسُمع دوي 4 انفجارات في ساعة مبكرة من الصباح في العاصمة الأوكرانية، حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي. وتضم تلك المنطقة التاريخية سلسلة من الجامعات والمطاعم والمعارض الفنية.

Bad morning in Kyiv today. 4 missiles hit. I was in about 4 km, and it was very loud – can't imagine how in epicenter was. Judging by the rescuers' video, the child is under the ruins 😡 pic.twitter.com/IksfvvGtLn

— Tetiana Yakubovych (@Tykubovych) June 26, 2022