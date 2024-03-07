موسكو تحذر سفيرة أمريكا من أنها ستطرد دبلوماسيين يتدخلون في شؤونها

كشفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أنها استدعت لين تراسي السفيرة الأمريكية في موسكو لتحذيرها من أنها ستطرد دبلوماسيين أمريكيين ترى أنهم يتدخلون في شؤونها الداخلية.

وأصدرت موسكو التحذير قبيل الانتخابات الرئاسية المزمعة في الفترة من 15 إلى 17 مارس آذار التي في حكم المؤكد أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يقود البلاد منذ أكثر من 20 عاما، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها ستراقب ما وصفتها “بالأعمال التخريبية ونشر المعلومات” المتعلقة بالانتخابات وبما يسميها الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت أن مثل هذا السلوك “سيتم التصدي له بصرامة وحزم، بما في ذلك طرد موظفي سفارة الولايات المتحدة المتورطين في مثل هذه الأعمال باعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها”.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية إنه ليس لديه تعليق فوري.

كما طالبت وزارة الخارجية السفارة الأمريكية بالتوقف عن دعم ثلاث منظمات أمريكية غير ربحية قالت إنها تدير “برامج مناهضة لروسيا” في البلاد تهدف إلى “تجنيد عملاء تحت ستار التبادلات التعليمية والثقافية”.