الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو تحذر طوكيو: لم نعد نلمس فرصة لمواصلة الحوار وردنا سيكون حازما

منذ 7 دقائق
العاصمة الروسية- موسكو

العاصمة الروسية- موسكو

A A A
طباعة المقال

حذرت الخارجية الروسية طوكيو من أي محاولات جديدة للتصعيد، وأكدت أن رد روسيا سيكون حازما وله وقع كبير على اليابان، بحسب وكالة “نوفوستي”.

أضافت : “منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شباط 2022، تنتهج الحكومة اليابانية مسارا عدائيا صريحا تجاه روسيا، حيث تضاعف طوكيو عقوباتها وتؤجج المشاعر المعادية لروسيا في المجتمع الياباني، فيما يزداد النشاط العسكري للولايات المتحدة ودول حلف الأطلسي على حدود روسيا الشرقية، بما في ذلك إجراء التدريبات على استخدام الأسلحة النووية”.

وقالت: “الجانب الروسي لم يعد يلمس استنادا إلى ذلك أي فرصة لمواصلة الحوار مع طوكيو حول إبرام السلام، وإرساء علاقات حسن الجوار”.

يذكر أن طوكيو وموسكو وقعتا سنة 1956 على اتفاق لوقف إطلاق النار وإحياء العلاقات الدبلوماسية وإبرام معاهدة للسلام، بعد هزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية.

    المزيد من أخبار العالم

    قصف على غزة- أرشيفية
    غارات إسرائيل مستمرة.. ومليون فلسطيني بلا مأوى في غزة
    المغرب
    تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية.. والمغرب يرحب
    بنيامين نتنياهو
    طوفان الأقصى
    أمريكا و إسرائيل.. توظيف النصّ الديني لخدمة العدوان!

    الأكثر قراءة

    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
    من القصف على غزة
    طوفان الأقصى
    بالصورة.. "بيروت" تستشهد في فلسطين
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    جنرال "إسرائيلي": سنحتاج لـ 10 جنود مقابل كل مقاتل من القسام عند الاجتياح البري