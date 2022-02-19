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موسكو تحقق في انفجار قذائف أوكرانية بالأراضي الروسية

19 - فبراير - 2022
علم روسيا

علم روسيا

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قالت وكالة الإعلام الروسية و”إنترفاكس” إنه عثر على قذيفتين متفجرتين في الأراضي الروسية قرب حدود أوكرانيا، وفق ما ذكر مصدر لم تذكرا هويته السبت.

وكانت لجنة التحقيقات الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنها أمرت بفتح تحقيق في أعقاب تقارير إعلامية روسية قالت إن قذيفة أوكرانية انفجرت في منطقة روستوف الروسية على بعد نحو كيلومتر من الحدود.

ويأتي هذا التطور في ظل مخاوف غربية من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، فيما يقول قاد غربيون إن القرار اتخذ وأن موسكو تبحث عن ذرائع للتحرك.

ورغم نفي موسكو المتكرر وإعلانها سحب جانب من قواتها من الحدود مع أوكرانيا تصر دول غريية على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر إسقاط كييف وأنه لا دليل على انسحاب القوات الروسية.

واليوم حذّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من أن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا “بدأت تنتشر” و”تستعد للهجوم”.

وأشار الوزير الأمريكي في تصريحات من ليتوانيا إلى أن الجنود الروس “يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم”.

وتزامنت تصريحات أوستن مع إطلاق الرئيس بوتين إشارة بدء إجراء تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي النووية.

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