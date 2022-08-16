موسكو تحمّل "مخرّبين" أوكرانيين مسؤولية تفجير أبراج الكهرباء جنوب روسيا

اتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي “مخربين” أوكرانيين بتفجير أبراج نقل الكهرباء من مجمع مفاعل نووي في إقليم كورسك جنوب روسيا عدة مرات، مما تسبّب في تعطيل عمليات المحطة.

وقال جهاز الأمن في بيان إن مجموعات تخريبية استهدفت ستة من أبراج الكهرباء عالية الجهد متصلة بمحطة كورسك للطاقة النووية، في أيام الرابع والتاسع والثاني عشر من أغسطس آب، مما أدى إلى “خلل” في عمل المحطة.

وجاء في بيان جهاز الأمن أنه “بالتعاون مع (الحرس الوطني)، اتُخذت إجراءات لتعزيز حماية منشآت الطاقة النووية”.

ولم يتسنّ لرويترز التحقق على الفور من هذا التقرير. ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية على الفور على طلب للتعليق.

وتقع كورسك على بعد 90 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، وهي واحدة من عدة مدن روسية شهدت وقوع انفجارات في مستودعات للوقود والذخيرة منذ أن غزت روسيا أوكرانيا قبل نحو ستة أشهر.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها مباشرة، لكنّها وصفت هذه الحوادث بأنها‭‭ ‬‬وقعت نتيجة الغزو الروسي.

ومنذ بداية الحرب، تصاعدت المخاوف على سلامة البنية التحتية النووية، في ظل تعرض أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والتي تقع في منطقة تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا لقصف متكرر.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية حول تصعيد خطر وقوع حادثة نووية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إلى إنهاء جميع الأنشطة العسكرية بالقرب من مجمع مفاعل زابوريجيا.

وفي وقت سابق، ألقت موسكو باللوم على أعمال تخريب أوكرانية في تفجيرات وقعت في قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا. ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي رسميا مسؤوليتها عن التفجيرات.