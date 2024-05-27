موسكو تدعو طالبان لحضور منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين قولها إن روسيا دعت حركة طالبان للمشاركة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في يونيو حزيران.

وأفادت الوكالة اليوم أيضا أن وزارتي الخارجية والعدل أبلغتا الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يمكن لموسكو رفع اسم حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة.

يذكر أنه بتاريخ 24 نيسان /أبريل الماضي، رحبت الحكومة الأفغانية بإعلان موسكو نيتها رفع اسم حركة طالبان من قائمة التنظيمات الإرهابية. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت إن “حذف اسم الحركة من القائمة الروسية خطوة جيدة، ونرحب بها، وإنها ستفتح الطريق لبناء علاقات قوية وثقة متبادلة بين الطرفين”.

كما عدّها مجاهد رسالة لدول أخرى بشأن مواقفها تجاه أفغانستان، بأن حركة طالبان التي تحكم البلاد هي ممثل شرعي للشعب الأفغاني وتريد بناء علاقات مع هذه الدول.