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موسكو تدعو واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن سوريا

منذ 6 ساعات
مساعدات للاجئين بسوريا-أرشيفية

مساعدات للاجئين بسوريا-أرشيفية

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دعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وقالت البعثة في بيان لها، إن “قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعني الوفاء بعدد من الالتزامات، في المقام الأول من قبل الولايات المتحدة.. روسيا أوفت بوعدها، ووافقت على تمديد عمل الآلية عبر الحدود لمدة 6 أشهر أخرى. لكن الجانب الأمريكي أظهر نفسه بشكل غير مقنع خلال الأشهر الستة الماضية. الأشهر الستة المتبقية هي فرصة ممتازة لتصحيح الوضع”.

يذكر أن آلية (نقل المساعدات) تم استحداثها في عام 2014، حيث تم نقل المساعدات عبر 4 معابر. وفي السنوات اللاحقة تم إغلاق 3 منها. وتدعو روسيا لإيقاف هذه الآلية ونقل المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية وعبر الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

وتقتصر النقاط الحدودية التي تجتازها المساعدات على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

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