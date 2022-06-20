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موسكو تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بعد حظر عبور البضائع للمنطقة

منذ 21 ثانية
العقوبات الغربية على موسكو أتت نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا

العقوبات الغربية على موسكو أتت نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا

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قال حاكم كالينينجراد الاثنين، إن وزارة الخارجية الروسية ستستدعي الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو، ماركوس إديرير، بشأن حظر ليتوانيا عبور البضائع للمنطقة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وحظرت فيلنيوس عبور البضائع من وإلى المنطقة الروسية الواقعة بين ليتوانيا وبولندا، فيما أرجعته إلى قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال أنطون عليخانوف حاكم كالينينجراد للتلفزيون الروسي “هذا بالطبع وضع يمكن حله بالوسائل الدبلوماسية… على حد علمي، سيتم استدعاء ماركوس إديرير سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا غدا، إلى وزارة الخارجية … وسيتم إبلاغه بالوضع هنا”.

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن من وزارة الخارجية الروسية بشأن الاستدعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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