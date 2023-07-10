الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو تستضيف الحوار الاستراتيجي مع "التعاون الخليجي"

منذ 38 دقيقة
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

تستضيف العاصمة الروسية موسكو، الاثنين، الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية.

ويهدف الحوار إلى تعزيز العلاقات بين دول الخليج العربي وروسيا الاتحادية، حيث سيغطي العديد من الموضوعات الدولية وقضايا التعاون الإقليمي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان السبت، إن الاجتماع “يسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأوضح أنه خلال هذا الاجتماع “سيتم مناقشة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من جهة أخرى”.

ووصف البديوي العلاقات الخليجية الروسية بـ”المتميزة”، مشيراً إلى أنه “منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي في نوفمبر 2011، واستمرارها دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات”.

وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي “تعمل دائماً للتعاون وبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية”، مشيراً إلى السعي لـ”زيادة وتكثيف التواجد الخليجي الإقليمي والدولي، عن طريق الضلوع في شراكات استراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة”.

وقد عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا بالعاصمة السعودية الرياض في يونيو 2022 بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويصل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وروسيا إلى 7.6 مليار دولار في آخر إحصائية معلنة لعام 2021، وتأتي الآلات الكهربائية والبلاستيك كأهم السلع في الصادرات إلى روسيا بينما تأتي الحبوب والنحاس ومصنوعاته من ضمن أهم الواردات الروسية.

ولدى مجلس التعاون الخليجي عدة حوارات استراتيجية مع دول ومجموعات إقليمية حول العالم تصل إلى 15 حواراً استراتيجياً من بينها روسيا، وذلك بهدف توسيع التعاون والتشاور في جميع المجالات، بحسب موقع مجلس التعاون الخليجي.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هجمات أوكرانية على 3 محاور.. وروسيا تحبط هجوماً على القرم
    أسهم أوروبا
    تراجع أسهم أوروبا بعد مخاوف من انكماش الأسعار
    شوكت ميرضيائيف
    رئيس أوزبكستان يفوز بفترة رئاسية جديدة

    الأكثر قراءة

    السيارة الكهربائية اللبنانية "ليرة"
    "ليرة" اللبنانية.. أول سيارة كهربائية تُصنع في لبنان
    دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
    84 مسلحاً من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله قرب الحدود.. وإسرائيل تحضر 3 سناريوهات!
    أموال المودعين
    إعادة أموال المودعين بالدولار.. وبالتقسيط!