موسكو: تسليم “إس-400” لتركيا سيتم قبل موعده ولا تأجيل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن عمليات تسليم منظومات “إس-400” إلى تركيا تتم قبل المواعيد المخطط لها بناء على طلب الجانب التركي ولا يوجد أي تأخير، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال بيسكوف: “يتم التسليم في وقت أبكر من المواعيد النهائية التي تم التخطيط لها في الأصل، بناء على طلب الجانب التركي، كل شيء يسير وفقاً للخطة”.

وأضاف: “لا يوجد تأخير، كل شيء على ما يرام”.

يأتي ذلك فيما تبحث واشنطن جدياً تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات “إف 35″ ردا على تمسك تركيا بإتمام صفقة الصواريخ الروسية.

وقالت مصادر لـ”رويترز” إن الولايات المتحدة تدرس بجدية تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات”إف-35″ المتقدمة، بسبب مضي أنقرة قدما في خطط لشراء منظومة روسية للدفاع الصاروخي رغم اعتراضات واشنطن.

ويدور جدل بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين بحلف شمال الأطلسي “الناتو” منذ أشهر حول عزم تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة الدفاع التابعة للناتو، وقد تهدد مقاتلات إف-35 الأميركية التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.

وفي وقت سابق، هددت أميركا، تركيا بمواجهة “عواقب خطيرة” على العلاقات بين الدولتين، وخاصة العسكرية، في حال اشترت كما هو مقرر المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.