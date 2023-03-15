موسكو تعتبر حادثة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود "استفزازاً"

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف (الأربعاء 15-3-2023) إن روسيا تنظر للحادث الذي تضمن طائرة مقاتلة روسية من طراز (سو-27) وطائرة مسيرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود على أنه استفزاز.

وأضاف أنتونوف، في تصريحات نشرها موقع السفارة، “كانت الطائرة المسيرة الأمريكية تحلق بشكل استفزازي وعن عمد باتجاه الأراضي الروسية وأجهزة الإرسال والاستقبال كانت مغلقة”.

وأبلغ أنتونوف الوكالات الروسية أمس الثلاثاء، عقب استدعاء وزارة الخارجية الأمريكية له “ننظر لهذا الحادث باعتباره استفزازا”.

وأفادت وزراة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن مقاتلة روسية من طراز (سو-27) اصطدمت بمروحة الطائرة المسيرة من طراز (إم.كيو9) التابعة للجيش الأمريكي مما أدى إلى تحطمها في البحر الأسود أمس الثلاثاء. وهذا الحادث هو الأول من نوعه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ أكثر من عام.

فيما نفت روسيا وقوع أي احتكاك وقالت إن الطائرة المسيرة تحطمت بعد “مناورة عنيفة”.

وقال أنتونوف “إن النشاط غير المقبول للجيش الأمريكي بالقرب من حدودنا يثير اللقلق. إنهم يجمعون معلومات تستخدمها حكومة كييف فيما بعد لتشن هجوما على قواتنا المسلحة وعلى أراضينا”.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أنتونوف وصف الاجتماع في وزارة الخارجية الأمريكية بأنه “بناء”، وقال إن مسألة “العواقب” المحتملة بالنسبة لروسيا بسبب الحادث لم تُطرح بعد.

ونقلت السفارة عن أنتونوف قوله “نعتقد أنه من المهم إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة. روسيا لا تسعى للمواجهة وتؤيد التعاون العملي فيما يخص مصالح شعبي البلدين”.