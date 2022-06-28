الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو تعتقل سياسي روسي بارز مناهض للحرب على أوكرانيا

منذ 8 دقائق
السياسي الروسي المعارض البارز إيليا ياشين

السياسي الروسي المعارض البارز إيليا ياشين

A A A
طباعة المقال

قال محام وصحفية روسيان على حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي إن السياسي الروسي المعارض البارز، إيليا ياشين، اعتقل في موسكو الإثنين.

وقالت إيرينا بابلويان، وهي صحفية ومقدمة برامج في محطة إيخو موسكفي الإذاعية المتوقفة عن العمل، إن ياشين اعتقل بينما كان الاثنان يسيران معا، وفقا لما نقلته رويترز.

وأضافت في منشور على تطبيق تلغرام: “كنت أمشي مع صديقي، إيليا ياشين، في الحديقة… جاءت الشرطة وأخذت إيليا بعيدا”.

وقال المحامي، فاديم بروخوروف، الذي مثل العديد من شخصيات المعارضة الروسية إنه محتجز لدى الشرطة بسبب “الانتهاك الإداري المزعوم لعصيان ضابط شرطة”.

وقال على صفحته في فيسبوك: “لا يسمح لي بزيارة إدارة شرطة لوجنيكي (في موسكو لرؤية) المحتجز إيليا ياشين”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير، ولم يصدر تأكيد رسمي من السلطات الروسية على الاحتجاز.

واعتقال ياشين هو الأحدث في حملة أوسع نطاقا وطويلة الأمد ضد معارضي الكرملين.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، اعتقل آلاف الأشخاص في احتجاجات بعشرات المدن الروسية.

وياشين، هو نائب محلي عن منطقة كراسنوسيلسكي في موسكو، ومنتقد صريح للحرب في أوكرانيا التي يصفها الكرملين بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وغرد ياشين في 7 مارس: “لقد قلت من قبل وما زلت أكرر، يجب ألا يقتل الروس والأوكرانيون بعضهم البعض”، وأضاف: “إذا كان مقدرا لي أن ينتهي بي المطاف في السجن بسبب الخطب المناهضة للحرب، فسوف أقبل ذلك بكرامة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العثور على 20 مهاجرا موتى في شاحنة في تكساس
العثور على عشرات المهاجرين موتى في شاحنة بولاية تكساس الأمريكية
تسجيل إصابات جديدة بفيروس جدري القردة حول العالم
جدري القردة.. ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 3400 على مستوى العالم
وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري: يجب العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
الليرة اللبنانية والدولار
دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟