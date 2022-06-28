موسكو تعتقل سياسي روسي بارز مناهض للحرب على أوكرانيا

قال محام وصحفية روسيان على حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي إن السياسي الروسي المعارض البارز، إيليا ياشين، اعتقل في موسكو الإثنين.

وقالت إيرينا بابلويان، وهي صحفية ومقدمة برامج في محطة إيخو موسكفي الإذاعية المتوقفة عن العمل، إن ياشين اعتقل بينما كان الاثنان يسيران معا، وفقا لما نقلته رويترز.

وأضافت في منشور على تطبيق تلغرام: “كنت أمشي مع صديقي، إيليا ياشين، في الحديقة… جاءت الشرطة وأخذت إيليا بعيدا”.

وقال المحامي، فاديم بروخوروف، الذي مثل العديد من شخصيات المعارضة الروسية إنه محتجز لدى الشرطة بسبب “الانتهاك الإداري المزعوم لعصيان ضابط شرطة”.

وقال على صفحته في فيسبوك: “لا يسمح لي بزيارة إدارة شرطة لوجنيكي (في موسكو لرؤية) المحتجز إيليا ياشين”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير، ولم يصدر تأكيد رسمي من السلطات الروسية على الاحتجاز.

واعتقال ياشين هو الأحدث في حملة أوسع نطاقا وطويلة الأمد ضد معارضي الكرملين.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، اعتقل آلاف الأشخاص في احتجاجات بعشرات المدن الروسية.

وياشين، هو نائب محلي عن منطقة كراسنوسيلسكي في موسكو، ومنتقد صريح للحرب في أوكرانيا التي يصفها الكرملين بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وغرد ياشين في 7 مارس: “لقد قلت من قبل وما زلت أكرر، يجب ألا يقتل الروس والأوكرانيون بعضهم البعض”، وأضاف: “إذا كان مقدرا لي أن ينتهي بي المطاف في السجن بسبب الخطب المناهضة للحرب، فسوف أقبل ذلك بكرامة”.