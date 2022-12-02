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موسكو تعرب عن "غضبها" من دعم فرنسا تشكيل محكمة لجرائم الحرب

منذ 8 دقائق
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

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قالت وزارة الخارجية الروسية (الجمعة 2-12-2022) إنها “غاضبة” من بيان أصدرته نظيرتها الفرنسية أيد خططا لتشكيل محكمة للنظر في جرائم حرب قد تكون ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية في بيان الخطط الخاصة بإنشاء الاتحاد الأوروبي محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب الروسية المحتملة ومقاضاة مرتكبيها.

وقالت الخارجية الروسية “نطالب الدبلوماسيين الفرنسيين المهتمين بشدة بقضايا حقوق الإنسان ألا يقسموا الناس إلى ’مصيبين’ و “مخطئين” و’منا’ و’ليس منا’”.

وتضغط أوكرانيا في سبيل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تحملهم مسؤولية إشعال الحرب.

ونفت روسيا التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” استهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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