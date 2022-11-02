الأربعاء 8 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 2 نوفمبر 2022 |
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موسكو تعلن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

منذ 43 دقيقة
العقوبات الغربية على موسكو أتت نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا

العقوبات الغربية على موسكو أتت نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء، الأربعاء.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا ستستأنف الأربعاء المشاركة في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار بأن الاتفاق سيستأنف اليوم.

وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في الاتفاق في مطلع الأسبوع، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك.

وقالت الوزارة في بيان إن الاتحاد الروسي “يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق”.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي ووزارة الدفاع الروسية عقب تواصل بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة، بعد أن علقت روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب مطلع الأسبوع.

وأضافت الوزارة أنه بفضل تدخل الأمم المتحدة وتركيا، أمكن الحصول على ضمانات مكتوبة من أوكرانيا بأنها لن تستخدم الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا.

ويمثل البيان تحولا في موقف موسكو، التي قالت في وقت سابق إنه سيكون من الخطر وغير المقبول أن تواصل السفن الإبحار عبر الممر الإنساني الذي أقيم بموجب اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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