الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو تعلن فرض عقوبات على قادة استراليا ونيوزيلندا

8 - أبريل - 2022
موسكو

موسكو

A A A
طباعة المقال

بعيداً عن العقوبات المفروضة على روسيا، فقد أعلنت موسكو فرض عقوبات شخصية على قادة أستراليا ونيوزيلندا، تمنعهم من دخول روسيا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها هذه الدول عقب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، واتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيانين البلدين بارتكاب “أعمال عدائية” تجاه روسيا.

وتضم قوائم الأشخاص الخاضعين للعقوبات رئيسي حكومتي البلدين رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أردرن، بالإضافة إلى العديد من الوزراء والنواب.
وفي المجموع، هناك 228 اسماً على قائمة أستراليا و130 على قائمة نيوزيلندا.

ودانت موسكو “الاندفاع المتهور نحو مناهضة روسيا” من جانب أستراليا، المتهمة بأنها “احتذت بإخلاص” بالدول الغربية الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية الروسية “في المستقبل القريب، ستوسع إعلانات جديدة القائمة السوداء للعقوبات لتشمل عسكريين أستراليين ورجال أعمال وخبراء وصحافيين يساعدون في التحريض على موقف سلبي تجاه بلادنا”.

وأضافت “رغبة ويلينغتون، متناسيةً مصالحها الخاصة واللياقة العامة، في اتباع خط معاد لروسيا مرة أخرى يشهد لعدم استقلال سياستها الخارجية وخنوعها” للغرب.

    المزيد من أخبار العالم

    علم ليبيا
    مواجهة تهدد الاستقلال السياسي.. البرلمان الليبي يرفض إقالة رئيس مؤسسة النفط
    العلم الاماراتي
    للتصدي لانعدام الأمن الغذائي.. الإمارات تعلن استثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية بالهند
    عناصر من جماعة "الحوثي"
    عشرات المنظمات تطالب واشنطن بإعادة تصنيف "الحوثي" جماعة إرهابية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    يشيع ظهور عروق زرقاء في القدم وتُسمى أيضًا دوالي القدم وهناك نوع أقل حدة من دوالي القدم يُسمى العروق العنكبوتية
    العروق الزرقاء في القدمين.. أبرز الأعراض وأفضل النصائح للتغلب عليها