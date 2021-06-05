موسكو تنتقد تويتر.. وحش المعلومات لا يمكنه أن يملي على الدول كيف تعيش

أدانت الخارجية الروسية الإجراء الذي اتخذته منصة تويتر بحق الرئيس النيجيري، معتبرة أن “وحش المعلومات لا يمكنه أن يملي على الدول كيف تعيش”.

تصريحات الخارجية الروسية جاءت على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا التي قالت إن: “وحش المعلومات، حتى وإن كان مثيرا للاهتمام بشكل كبير، لا يمكنه أن يملي على الدولة تسجيله، وكيفية العيش، وكيفية تفسير الأحداث التاريخية، والأفلام التي يجب مشاهدتها، والموسيقى التي يجب الاستماع إليها، وإلا فبدلا من حرية التعبير، يظهر ديكتاتور حرية التعبير المخصخصة”.

وتابعت: “اعتبرت الشبكة الاجتماعية أن رئيس نيجيريا لا يعرف تاريخ بلاده، وكذلك الشبكة الاجتماعية.. لقد أحصت وأخطأت في الحسابات، فلا توجد الآن مثل هذه الشبكة الاجتماعية في نيجيريا حتى تفكر السلطات بخلاف ذلك. هذا بالضبط ما نحن نتحدث عنه في جلسة مخصصة للسيادة الرقمية وفضاء المعلوماتية الموحد”.

يشار إلى أن شركات الاتصالات النيجيرية السبت كانت قد أعلنت أنها علقت الوصول إلى منصة “تويتر” في البلاد بأمر حكومي.

يذكر أن موقع “تويتر” حذف الأربعاء الماضي تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري هددت بعقاب الانفصاليين الذين ألقى عليهم مسؤولية شن الهجمات على مبان حكومية.

وأوضح موقع “تويتر”، أن “التغريدة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970 بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرقي نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل”.