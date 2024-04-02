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موسكو تندد بالهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا

منذ ساعتين
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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نددت موسكو بالضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا ودعت إسرائيل إلى وقف مثل هذه التصرفات “غير المقبولة على الإطلاق”. بحسب ما نقلت رويترز.

وقصفت طائرات حربية يُشتبه بأنها إسرائيلية سفارة إيران في سوريا أمس الاثنين في غارة قالت إيران إنها تسببت في مقتل سبعة من مستشاريها العسكريين، من بينهم ثلاثة من كبار القادة، مما يمثل تصعيدا كبيرا في حرب إسرائيل مع خصومها الإقليميين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “نستنكر بشدة هذا الهجوم على البعثة القنصلية الإيرانية في سوريا”. وأضافت أن “مثل هذه الأعمال العدوانية من جانب إسرائيل غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف”.

وأضاف البيان “نحث القيادة الإسرائيلية على التخلي عن القيام بأعمال عسكرية استفزازية على أراضي سوريا ودول مجاورة أخرى”.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.

    المصدر :
  • رويترز

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