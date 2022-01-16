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موسكو تنفي أي علاقة لها بالهجمات السيبرانية على مواقع أوكرانية

16 - يناير - 2022
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا علاقة لروسيا بالهجمات السيبرانية التي جرت مؤخرا على مواقع حكومية أوكرانية.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع قناة “سي إن إن” الأمريكية، نشرت صحيفة “هيل” مقاطع فيديو منه على موقعها في تويتر: “لا علاقة لنا بتاتا بهذا الموضوع. ولا علاقة لروسيا بهذه الهجمات الإلكترونية”.

وأكد ممثل الكرملين، أن موسكو على علم بالاتهامات الموجهة ضدها، لكن ذلك لا أساس له من الصحة.

وتابع بيسكوف: “اعتدنا على أن الأوكرانيين يلومون روسيا في كل شيء، حتى سوء الأحوال الجوية في بلادهم”.

في وقت سابق، زعمت أوكرانيا أن لديها “مؤشرات أولية تؤكد ضلوع أجهزة الاستخبارات الروسية في هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف العديد من وزاراتها”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو في تغريدة على “تويتر”: “حصل جهاز الأمن الأوكراني على مؤشرات أولية تؤكد أن مجموعات من القراصنة المرتبطين بالاستخبارات الروسية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي وقع اليوم”.

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