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موسكو تُؤجل توقيع اتفاقية التعاون مع إيران.. ما هو السبب؟

منذ 51 دقيقة
روسيا وإيران

روسيا وإيران

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كشف مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقاً جديداً بين موسكو وطهران للتعاون الشامل قد جرى تعليقه مؤقتاً بسبب مشاكل مع الشركاء الإيرانيين. وفقا لوكالة الإعلام الروسية.

وقال زامير كابولوف مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية إن “اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت”.

وأرجع المسؤول الروسي سبب ذلك القرار، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف: “القرار لم يفقد قوته أبدًا. هذا قرار استراتيجي لقيادة البلدين. لقد تم تعليق العملية بالطبع بسبب مشاكل يواجهها الشركاء الإيرانيون”.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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