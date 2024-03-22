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موسكو.. حصيلة جديدة للقتلى في الهجوم المسلح على قاعة احتفالات بمجمع تجاري

منذ 21 دقيقة
قتلى ومصابون بانفجار وإطلاق نار داخل قاعة حفلات قرب موسكو

قتلى ومصابون بانفجار وإطلاق نار داخل قاعة حفلات قرب موسكو

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لقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار في قاعة احتفالات بمجمع تجاري في العاصمة الروسية موسكو، فيما أفاد إعلام روسي بوقوع انفجار في القاعة.

وبدأ الحادث بإطلاق نار أعقبه اندلاع حريق في صالة للحفلات الموسيقية في “كروكوس سيتي هول”، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على تلغرام.

وأفادت وكالة (تاس) الروسية للأنباء أن أشخاصا ما زالوا عالقين داخل قاعة للحفلات الموسيقية اشتعلت بها النيران بالقرب من موسكو، حيث وقع إطلاق نار وانفجارات في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن الحريق التهم ثلث المبنى وكامل السقف تقريبا.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص.

وأضافت أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مشاهد فوضوية مع محاولة حشد كبير من رواد الحفل الفرار من القاعة، ثم وقع إطلاق نار.

وأظهرت لقطات أخرى عددا من الأشخاص يرقدون بلا حراك وسط برك من الدماء خارج القاعة.

بدوره جهاز الأمن الاتحادي الروسي كشف عن انفجار ثانٍ في قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو.

ومن جهته أعلن رئيس بلدية موسكو إلغاء جميع التجمعات الحاشدة في مطلع الأسبوع المقبل.

وبدورها وصفت الخارجية الروسية الهجوم على قاعة الحفلات بـ”الإرهابي” وطالبت المجتمع الدولي بإدانته.

ولم تتضح بعض خلفيات الحادث والجهة التي تقف خلفه.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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