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موسكو ستمد كوريا الجنوبية بتفاصيل زيارة كيم لروسيا

منذ 38 دقيقة
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون

فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الثلاثاء، عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو قوله إن موسكو ستمد كوريا الجنوبية بتفاصيل الزيارة المزمعة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لروسيا إذا طلبت سول مثل هذه المعلومات.

وقال رودينكو “هناك سفارة لكوريا الجنوبية في موسكو.. إذا أرادوا ذلك، يمكننا تقديم المعلومات المتاحة”.

وأضاف أن موسكو ستواصل اتصالاتها مع كوريا الجنوبية باعتبارها شريكا تجاريا لروسيا ولهما “مصالح مشتركة فيما يتعلق باستقرار الوضع في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية”.

و ذكرت وكالة الإعلام الروسية الثلاثاء أن القطار الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل بالفعل إلى روسيا.

ونشرت الوكالة الروسية، نقلا عن أحد مراسليها في الشرق الأقصى الروسي، حيث من المتوقع أن يصل كيم، مقطع فيديو لقطار بعربات باللونين الأخضر الداكن والرمادي يتقدم للأمام، قائلة إنه القطار الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي.

ولم تتمكن رويترز من التحقق على نحو مستقل من التقرير أو مقطع الفيديو.

    المصدر :
  • رويترز

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