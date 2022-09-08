موسكو: سنرد على فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على منح تأشيرات للروس

قالت روسيا (الخميس 8-9-2022) إنها ستتخذ إجراءات انتقامية ردا على فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على منح تأشيرات لمواطنيها لدخول دوله، لكنها لن تقطع العلاقات مع التكتل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية “الاتحاد الروسي لن يوطد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ردا على ذلك”.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على اتخاذ إجراءات تجعل حصول المواطنين الروس على تأشيرات لدخول دول التكتل أكثر صعوبة وكلفة. ووصف الكرملين هذه القيود بأنها “عبثية”.

وقالت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا منذ ذلك الحين إنها ستحد من دخول المواطنين الروس إلى أراضيها.

في سياق متصل، وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة مفاجئة هي الثانية منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية جديدة بنحو 2,7 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا.

ولم يعلن بلينكن مسبقا عن الزيارة الثانية له إلى كييف، والتي تهدف إلى مناقشة ملف المساعدات العسكرية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.