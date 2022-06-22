موسكو: سنواصل الوفاء بالتزاماتنا بشأن صادرات الحبوب والطاقة

أشارت وزارة الخارجية الروسية الى أن موسكو مستعدة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا باستخدام السفن الأجنبية”.

وأضافت: “بدورنا، نؤكد من جديد استعدادنا لمواصلة الوفاء بالتزاماتنا لتصدير الحبوب والأسمدة والطاقة وغيرها من المنتجات المهمة”.

في السياق نفسه، لفتت المتحدثة الى أنه “على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة، فإننا نواصل توفير الغذاء تجارياً من خلال القنوات الثنائية ونقديم المساعدة الغذائية للمحتاجين من خلال برنامج الغذاء العالمي، ولا سيما اليمن وقيرغيزستان ولبنان والسودان وطاجيكستان وكوبا”.

وأضافت أن الجانب الروسي يحث ممثلي الدول الغربية والأمم المتحدة على الامتناع عن الاتهامات الباطلة لروسيا بأنها تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا.

في سياق متصل، أفادت محطات تلفزيونية تركية، نقلًا عن مصادر بالرئاسة التركية، بأن وفدًا عسكريًا تركيًا سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل ممر بحري محتمل في البحر الأسود لصادرات الحبوب الأوكرانية.

وقالت قناة خبر ترك التلفزيونية إن اجتماعًا رباعياً بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة سيعقد في إسطنبول في غضون عشرة أيام، وإن الرئيس “رجب طيب أردوغان” والأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” قد ينضمان إلى الاجتماع.

ونقلت المصادر عن خبر ترك قولها إنه سيتم إنشاء ثلاثة ممرات بموجب الخطة في أربعة موانئ منفصلة في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وإن المنتجات الغذائية الأوكرانية والروسية ستُشحَن من هناك.