الثلاثاء 20 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
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موسكو: طائرتان مسيرتان للتحالف اقتربتا من طائرات حربية روسية فوق سوريا

منذ 38 دقيقة
طائرات حربية تابعة للتحالف

طائرات حربية تابعة للتحالف

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أشار نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال فاديم كوليت الى أن طائرتين مسيرتين تابعتين للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربتا بشكل خطير من طائرات حربية روسية من طراز سوخوي-35 أمس الأحد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كوليت “أن الواقعتين حدثتا في الصباح الباكر وكانت إحداهما في أجواء مدينة الرقة والأخرى فوق البحر المتوسط”.

وقال كوليت “الطيارون الروس أظهروا احترافية كبيرة من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بطائرات التحالف المسيرة”.

وأبلغت روسيا والولايات المتحدة عن وقوع حوادث مماثلة على نحو متكرر في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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