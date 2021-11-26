موسكو: قلقون من استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا

عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الجمعة، عن قلق موسكو من استبعاد عدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، سيف الإسلام، من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا.

وقالت زاخاروفا، في تعليقها المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية: “الجدير بالذكر، أن عدداً من الشخصيات المعروفة في البلاد استبعدوا من قوائم المرشحين لانتخابات أعلى منصب دولة في ليبيا المقرر إجراؤها في كانون الأول، من العام الحالي، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي الذي يحظى بشعبية بحسب استطلاعات الرأي العام”.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن “هذا التمييز يثير بعض القلق، لأننا ندعو دائمًا إلى توفير فرص متكافئة لممثلي جميع الأوساط السياسية والعامة الليبية للمشاركة في العملية الانتخابية”.

وقدم سيف الإسلام القذافي، يوم أمس الخميس، طعناً لمحكمة مدينة سبها، بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استنادًا إلى اتهامه بتهمة جنائية تمنعه من الترشح.