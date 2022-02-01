موسكو: لن نتراجع في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية

أعلنت موسكو، اليوم الثلاثاء، أنها لن تتراجع في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية. وجاء ذلك من خلال بيان صادر عن السفارة الروسية في واشنطن.

وأكّدت موسكو أنها “لن تتراجع” بمواجهة التهديدات بفرض عقوبات أميركية عليها وسط تصاعد التوتر بينها وبين الدول الغربية بشأن أوكرانيا، قبيل اتصال مرتقب بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي.

وأعلنت السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها عبر “فيسبوك” أنّ “واشنطن هي من يؤجّج التوترات وليست موسكو. لن نتراجع ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أميركية”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي أعلنت، الاثنين، أن الولايات المتحدة أعدت “عقوبات تستهدف أفراداً من النخبة الروسية وعائلاتهم”، إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأوضحت أن واشنطن حددت “أفراداً ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكرملين يدورون في فلكها”، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص كانوا “أهدافا” للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية.

يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أنه “إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، فستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة”.

أتت تصريحات بايدن مباشرة قبل بدء اجتماع في مجلس الأمن الدولي للبحث في مسألة القوات التي حشدتها موسكو على الحدود مع أوكرانيا، فيما تكثف الدول الغربية جهودها الدبلوماسية لتجنب اندلاع صراع عسكري.