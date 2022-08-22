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موسكو محذّرةً الناتو: سياسية تجاهل الخطوط الحمراء محفوفة بالمخاطر

منذ 8 دقائق
علما روسيا والناتو

علما روسيا والناتو

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أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الى أن سياسة الناتو المدمرة المتمثلة في تجاهل “الخطوط الحمراء” التي تحددها موسكو محفوفة بالمخاطر للغاية.

وقال ريابكوف: “إن المسار المدمر لدول الناتو لتجاهل خطوطنا الحمراء والانجرار إلى مواجهة مع روسيا في أوكرانيا، التي تتأرجح على شفا صراع مسلح مباشر، أمر محفوف بالمخاطر.. من الواضح أن هذا محفوف بمزيد من التصعيد وصولا إلى صدام عسكري للقوى النووية، مع عواقب وخيمة”، لافتا الى أن الدول التي لديها ترسانات نووية يجب أن تلتزم بافتراض عدم جواز الحرب بين بعضها البعض.

في الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أن العقيدة الروسية تسمح افتراضيا باستخدام الترسانة النووية فقط للرد على عدوان، باستخدام أسلحة دمار شامل ضد روسيا نفسها وحلفائها، أو عندما يكون وجود الدولة نفسه مهددًا.

وخلص نائب الوزير إلى أنه “بعبارة أخرى، لا يمكن استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا إلا للرد على هجوم، أي للدفاع عن النفس في حالات الطوارئ. ولا يوجد مجال للتخمينات أو التخيلات هنا”.

في نهاية عام 2021، طرحت روسيا مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. وطالبت موسكو، على وجه الخصوص، من شركائها الغربيين بضمانات قانونية لرفض المزيد من التوسع شرقا لحلف شمال الأطلسي، ورفض إنشاء قواعد عسكرية للناتو في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. كما تضمنت المقترحات الروسية بندًا بشأن عدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا، وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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