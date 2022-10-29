السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
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موسكو: مستعدون لتصدير 500 ألف طن من الحبوب للدول الفقيرة

منذ ساعة واحدة
حقول قمح

حقول قمح

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أفادت وكالة تاس للأنباء نقلًا عن وزير الزراعة الروسي “دميتري باتروشيف” بأنّ موسكو مستعدة لتوريد ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب إلى الدول الفقيرة خلال الأشهر الأربعة المقبلة بمساعدة تركيا.

وقالت روسيا الجمعة إن ثلاثة بالمئة فقط من المواد الغذائية المصدرة، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة، ذهب إلى البلدان الأشد فقرًا، وحصلت الدول الغربية على نصف الشحنات الكلية.

ومنذ توقيع روسيا وأوكرانيا على مبادرة حبوب البحر الأسود المدعومة من الأمم المتحدة في تركيا في 22 تموز، صُدّرت عدة ملايين من أطنان الذرة والقمح ومنتجات دوار الشمس والشعير وبذور اللفت وفول الصويا من أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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