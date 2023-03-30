موسكو: من السابق لأوانه التحدث عن مبادلة مراسل "وول ستريت جورنال"

نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الخميس إنه من السابق لأوانه الحديث عن تبادل محتمل للسجناء يشمل المراسل الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش المحتجز لاتهامه بالتجسس.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله إن عمليات تبادل سجناء مثل هذه تمت في السابق بالنسبة لأولئك المُدانين بالفعل، وإنه من الضروري الانتظار لمعرفة تطور تفاصيل قصة جيرشكوفيتش.

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم الخميس إنه احتجز جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، لاشتباه تجسسه لصالح واشنطن، وهو أقسى إجراء علني ضد صحفي أجنبي منذ الغزو الروسي على أوكرانيا.

ونفت وول ستريت جورنال بشدة الادعاءات الموجهة إلى الصحفي.