موسكو وطهران تبحثان اتفاقًا ثنائيًا شاملا في آستانة

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بالقائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في آستانة عاصمة كازاخستان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو وطهران تجريان مفاوضات بشأن اتفاق تعاون ثنائي شامل يعكس “الانتعاش غير المسبوق” في العلاقات الثنائية.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا خلال يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

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