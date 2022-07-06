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موظفون روس يغادرون ستراسبوغ بعد استبعاد موسكو من مجلس أوروبا

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2022 12:45 صباحًا
مجلس أوروبا

مجلس أوروبا

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لجأت العديد من الدول الغربية لطرد الدبلوماسيين الروس ضمن العقوبات التي تم فرضها على موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، ومن المقرر أن يغادر موظفون في البعثة الروسية في ستراسبورغ على متن طائرة روسية، الأربعاء، الأراضي الفرنسية بعد ثلاثة أشهر من طرد موسكو من مجلس أوروبا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وذكرت وزارة الخارجية “في أعقاب استبعاد الاتحاد الروسي من مجلس أوروبا، في مارس الماضي، وما تلاه من إغلاق بعثته في ستراسبورغ، سمحت رحلة نظمتها روسيا للموظفين وعائلاتهم بمغادرة الأراضي الفرنسية بشكل دائم”.

ولدى استجوابها، لم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية عن عدد الأشخاص المعنيين أو الموعد المحدد أو مطار المغادرة.

وبحسب موقع تعقب الطيران “فلايت رادار 24″، كانت “طائرة روسية رسمية” على وشك الوصول إلى مطار بازل مولوز الدولي الواقع على بعد 130 كلم من ستراسبورغ، في نهاية فترة بعد الظهر.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عدة حافلات متوقفة أمام السفارة.

وكانت روسيا طُردت رسميا، في 16 مارس، من مجلس أوروبا الذي كانت عضوا فيه منذ عام 1996. وكان المجلس قد علق مشاركة موسكو في هيئاته الرئيسية منذ 25 فبراير، غداة بدء الهجوم في أوكرانيا.

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