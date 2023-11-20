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موظفو OpenAI يهددون بالاستقالة ما لم يستقيل مجلس الإدارة

منذ 38 دقيقة
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هدد موظفو “OpenAI” (أوبن أيه آي) بالانسحاب من شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، والانضمام إلى القسم الجديد في شركة مايكروسوفت مع الرئيس السابق المقال سام ألتمان، ما لم يستقيل مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقًا لرسالة اطلعت عليها رويترز.

وباستثناء كل من كبير مسؤولي التكنولوجيا ميرا موراتي، وكبير باحثي البيانات إيليا سوتسكيفر، والرئيس التنفيذي للعمليات براد لايتكاب، قال حوالي 500 عضو من موظفي OpenAI إنهم سيستقيلون، حسبما قال شخص مطلع على الأمر لرويترز.

ولم تستجب شركة OpenAI على الفور لطلب رويترز للتعليق.

وكان الرئيس التنفيذي لـ مايكروسوفت ساتيا نادالا، قد أعلن صباح الاثنين انضمام سام ألتمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI، بالإضافة لزملاء آخرين، إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.

ارتفع سهم “مايكروسوفت” في التداولات المبكرة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق كما سجلت القيمة السوقية حوالي 2.8 تريليون دولار، بدعم من قرار تعيين كل من سام ألتمان وغريغ بروكمان الشريكين المؤسسين لشركة “أوبن إيه آي”، لقيادة فريق بحثي جديد لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطو

    المصدر :
  • رويترز

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