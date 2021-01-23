موظف إماراتي ساعد صحافية أجنبية في مترو دبي... ومحمد بن راشد يشيد به

أثناء عودة الصحافية البريطانية آشلي ستيورات من عملها في دبي وجدت أن بطاقة المترو الخاصة بها لا تعمل، ولم تكن تحمل محفظة نقودها.

تقطعت السبل بالسيدة في محطة مترو “أبراج الإمارات” وكادت أن تضطر للعودة إلى منزلها سيرا على الأقدام.

هنا تقدم موظف إمارتي وقدّم لها مبلغا من المال كي تكمل طريقها وتستخدم المترو.

. نموذج للموظف الحكومي في الإمارات A true example of a real civil servant .. https://t.co/y1G1gI1Kmu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 23, 2021

وعندما حاولت ستيوارت أن تكافئه في اليوم التالي أو أن تعيد له المبلغ رفض، فطلبت عبر حسابها في “تويتر” تكريمه.

وجاء الرد من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه في “تويتر” قائلاً إنه نموذج للموظف الحكومي في الإمارات، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.