موغيريني تتمسك بالنووي.. وتدعو لتجنب التصعيد حول إيران

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أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الاثنين، أن الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران دعما كاملا، ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد آخر بشأن القضية.

وأضافت موغيريني للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا الموقعة على الاتفاق “سنواصل دعمه قدر ما نستطيع بكل الوسائل وبإرادتنا السياسية”.

وأتت تصريحات موغريني بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إلى بروكسل حيث يبحث مع المسؤولين الأوروبيين “مسائل ملحة”، خاصة ملف إيران، على ما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية مساء الأحد.

وألغى بومبيو زيارته لموسكو التي كانت مقررة، الاثنين، غير أنه سيتوجه إلى سوتشي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الثلاثاء، بحسب ما أكد المصدر نفسه.

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس شؤون الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل، لكن وزارة الخارجية الأميركية لم تحدد الاجتماعات التي يشملها جدول أعمال بومبيو، واكتفت بالقول إن بومبيو سيجري محادثات مع مسؤولين من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت الاتفاق المتعلق بملف إيران النووي في العام 2015.