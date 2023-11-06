موقع: الرئيس الإيراني سيسافر إلى السعودية الأسبوع المقبل

أفاد موقع اعتماد الإيراني على الإنترنت الاثنين بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى السعودية يوم الأحد المقبل للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي.

وفي آخر المستجدات في الحرب على قطاع غزة، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد 5\11\2023 الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، وعددهم أكثر من 240.

وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية، الأحد إن وسطاءها لن يتسنى لهم تأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة دون “فترة من الهدوء

“.

وتقود قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة محادثات الوساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين حول إطلاق سراح الرهائن الذين احتُجزوا بعد شن حماس هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول أسفر عن مقتل 1400 شخص واقتياد أكثر من 240 آخرين إلى غزة.