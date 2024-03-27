موقع روسي: نحو 95 شخصاً ما زالوا مفقودين بعد الهجوم

قال موقع بازا الإخباري الروسي، اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار، إن نحو 95 شخصا ما زالوا مفقودين بعد الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي بالقرب من موسكو حين أطلق مسلحون النار من أسلحة آلية على رواد حفل موسيقي وأضرموا النار في قاعة الحفلات الموسيقية.

وتبلغ الآن الحصيلة الرسمية للهجوم على قاعة كروكوس للحفلات الموسيقية 140 قتيلا و182 مصابا. لكن خدمة بازا الإخبارية وثيقة الصلة بأجهزة الأمن وجهات إنفاذ القانون الروسية، قالت إن 95 شخصا آخرين ظهروا على قوائم جمعتها خدمات الطوارئ بناء على مناشدات من أشخاص بشأن أقاربهم المفقودين.

وقالت الخدمة “تشمل هذه القوائم أشخاصا لم يتمكن أقاربهم من معرفة مصيرهم منذ الهجوم الإرهابي، لكنهم ليسوا على قوائم المصابين والقتلى… مات بعض هؤلاء الأشخاص، لكن لم يتم تحديد هويتهم بعد”.