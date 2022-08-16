موقع مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية يتعرض لهجوم سيبراني

كشفت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية “إنرغو آتوم”، الثلاثاء، أن موقعها الإلكتروني تعرّض لهجوم سيبراني “غير مسبوق”.

وأشارت المؤسسة الى أنها تعرضت لهجوم شنّه قراصنة تدعمهم روسيا دام ثلاث ساعات، لافنةً الى أنه لم ينجم عنه أي مشاكل جسيمة.

وقالت المؤسسة في بيان إن “مجموعة القرصنة الروسية ‘People’s Cyber Army’ شنّت هجومًا سيبرانيا باستخدام 7.5 مليون مستخدم روبوتي، حاكوا مئات ملايين المشاهدات على الصفة الرئيسية للموقع”، مضيفةً أن الهجوم “لم يؤثر بشكل جسيم على عمليات تشغيل موقع “إنرغو آتوم”.

وسبق أن تسبّبت هجمات رقمية روسية طالت هيئات حساسة في أوكرانيا بأضرار واسعة لكييف، وفق محللين، حيث مكّنت الروس من جمع بيانات مهمة عشية الغزو في 24 فبراير الماضي.

الوكالات الحكومية الأوكرانية التي اختُرقَت قُبيل بداية الحرب تشمل وزارة الداخلية، التي تشرف على الشرطة والحرس الوطني ودوريات الحدود.

وقبل ذلك بنحو شهر، هاجم الروس قاعدة بيانات حكومية لوثائق التأمين على السيارات، خلال هجوم إلكتروني شوّه المواقع الأوكرانية.

ويقول محللو الأمن السيبراني والاستخبارات العسكرية إن عمليات الاختراق المقترنة بسرقة البيانات قبل الحرب، ساعدت روسيا على جمع تفاصيل مستفيضة عن أوكرانيا.