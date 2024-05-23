موقع booking في ورطة.. شكوى في هولندا لوجود عقارات للإيجار بمستوطنات إسرائيلية

قال ممثلون للادعاء في هولندا (الخميس 23-5-2024) إنهم ينظرون في شكوى جنائية مقدمة ضد موقع booking – بوكينج.كوم بسبب إدراجه عقارات سكنية للإيجار في مستوطنات إسرائيلية.

وذكرت منظمة سومو الهولندية غير الهادفة للربح أنها قدمت مع ثلاث منظمات أخرى معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر تشرين الثاني لكنها لم تعلن عن الأمر قبل ذلك.

واتهمت المنظمات في الشكوى الموقع بأنه “يتربح من جرائم حرب من خلال تسهيل تأجير منازل لقضاء العطلات على أراض سرقت من سكانها الأصليين وهم الفلسطينيين”.

وقالت متحدثة باسم الادعاء إن الشكوى محل نظر لكنها لم تحدد موعدا معينا لاتخاذ قرار بشأن خطوات إضافية محتملة.

وقال موقع بوكينج.كوم في رده إنه يرفض هذه الاتهامات مشيرا إلى عدم وجود قوانين تحظر إتاحة أماكن في مستوطنات إسرائيلية بينما توجد قوانين في ولايات أمريكية تمنع الابتعاد عن تلك المنطقة.

وقال متحدث باسم الشركة “تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع حدوث الأمر نفسه في حالتنا”.

وقالت سومو إن أبحاثها أظهرت أن موقع بوكينج.كوم عرض ما يصل إلى 70 خيارا للإقامة في عقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2021 و2023.

وقالت إن أساس تقديمها للشكوى هو أن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك العقارات هي “عائدات من أنشطة إجرامية” وأن جني هذه العائدات في هولندا يجعل الشركة في مخالفة لقواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد.

وتعتبر معظم الدول، من بينها هولندا، المستوطنات المبنية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967 غير قانونية. والمستوطنات من القضايا الأساسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.