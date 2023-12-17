موقف السلطة الفلسطينية مما يجري في غزة

اليوم الأغلبية تريد من السلطة الفلسطينية أن تتقدَّمَ المشهد، و أن تكون البديل، والمعلومة بعيداً عن التحليلات تؤكد ذلك وبقوة، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان تحدث عن هذا علناً من رام الله.

وأن تعود السلطة إلى إدارة غزة وتخلّص القطاع من إسرائيل و حماس، تلك عبارة يرددها البعض الآن حتى في واشنطن، لكنَّ قياداتِ في رام الله ليست متحمّسة، وعلى مضض يقولون: “لن نقبل إلا بشروط تحترم سيادة السلطة”.

إذن ماذا يحصل؟.. أن تمنح إسرائيل السلطة غزة، إنه لأمر غريب، فالشعب يريد وقف العدوان و رفع الحصار وفتح المنافذ، والبدء في التنقيب عن الغاز، وتمويل إعمار القطاع المدمَّر، والأهم البدء بالتفاوض على الدولة الفلسطينية الموعودة.. تلك أحلام صعبة المنال يقول الكثير من المراقبين.

فالفلسطينيون بحسب الكاتب الأمريكي المعروف توماس فريدمان، أمام خيارين: حماس أم فلسطين، وخيار حماس أن تصبح مثل «فتح»، حركة سياسية وطنية، وهو أمر يحتاج لاعتراف رسمي من حماس بالدولة الإسرائيلية، وهو أمر لطالما رفضته حماس كذلك.

وفي ظل الحديث داخل تل أبيب عن مرحلة ثانية في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفي ظل الحديث عن هجومها الشرس أي إسرائيل على قطاع غزة، يبرز سؤال جوهري: ماذا تحقق في المرحلة الأولى حتى يتحدث نتنياهو عن مرحلة ثانية؟

الجيش الاسرائيلي بحسب جدعون ليفي الكاتب الاسرائيلي الشهير يحقق سوى التدمير وقتل مدنيين أبرياء، وهذا أمرٌ واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، و الحديث عن إدارة قطاع غزة من قبل إسرائيل يبدو أمراً شبه مستحيل.

رئيس الحكومة الاسبانية يقول “منذ بدء الحرب، قلنا ليس بالحرب يحيا الإنسان، فالحرب في غزة دخلت مرحلة لم يستطع فيها جيش إسرائيل تحقيق أي نصر أو حتى هدف فلا المقاومة انتهت ولا الأسرى تحرروا ولا الأنفاق تم تدميرها، ولا الصواريخ توقفت عن قصف تل أبيب رداً على الهجمة الإسرائيلية الشرسة”، كلام مهم من مسؤول أوربي رفيع المستوى.