موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين

تعرض موكب رئيس موريتانيا “محمد ولد الغزواني حتفه” لحادث سير مروع خلال عودته من المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر باتجاه مدينة تندوف.

وذكرت وكالة أنباء “الأخبار” الموريتانية المستقلة أن الحادث وقع في أثناء عودة الوفد من المعبر بعد تدشينه، وأدى لوفاة أحد الحراس الشخصيين المرافقين للرئيس الموريتاني، وإصابة حارس آخر.

ونقل جثمان الحارس المتوفى وكذا الحارس المصاب إلى أحد المستشفيات في مدينة تندوف، في انتظار إرسال طائرة لنقلهما إلى نواكشوط لاحقا.

وغادر الوفد الرئاسي الموريتاني مدينة تندوف مساء اليوم في طريق عودته إلى نواكشوط، وذلك بعد زيارة استمرت ساعات، وشهدت تدشين مشاريع، ووضع حجر أساس أخرى من طرف الرئيسين الموريتاني محمد ولد الغزواني، والجزائري عبد المجيد تبون.

وتشهد العلاقات الجزائرية الموريتانية منذ 4 سنوات زخما متصاعدا على وقع إطلاق مشاريع عديدة تضع الأساس لبنية تحتية مشتركة تمهد لاستثمارات تقود إلى تكامل اقتصادي، وفق متابعين.

وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية بطول حوالي 460 كلم، وتنشط على حدودهما عديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.