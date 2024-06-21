"مولدوفا" تحذر رياضييها من التنافس في روسيا دون تصريح

تعهد مسؤولون في مولدوفا التي تنتقد بشدة غزو موسكو لأوكرانيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الرياضيين والشخصيات الثقافية الذين سافروا إلى روسيا للتنافس أو الأداء دون تصريح رسمي.

وجاء التحذير بعدما شارك ستة رياضيين من الدولة السوفيتية السابقة في دورة ألعاب ألبريكس، وهي حدث رياضي للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية، في مدينة كازان بوسط روسيا.

وقالت اللجنة الأولمبية الوطنية في مولدوفا إن الاتحادات الرياضية في البلاد عليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع رياضييها من المشاركة في المسابقات التي تنتهك القواعد الدولية.

وقالت اللجنة إنها تؤيد جهود الحركة الأولمبية “فيما يتعلق بإقامة المنافسات الرياضية على أراضي روسيا…

“ندعم جهود اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية في مراعاة المبادئ الأولمبية ونعارض استخدام الرياضة والرياضيين لتحقيق أهداف سياسية”.

ومنع رياضيو روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، على الرغم من السماح لعدد من رياضيي الدولتين بالتنافس باعتبارهم “محايدين”.

وشارك ستة رياضيين من مولدوفا في الدورة التي أقيمت في كازان، وتنافسوا في الجودو والجمباز الفني ومصارعة السامبو ومصارعة الحزام.

وقالت وزارة التعليم في مولدوفا، المسؤولة عن الرياضة، إن الرياضيين لم يحصلوا على إذن للمشاركة في الدورة وإنها تطلب تفسيرات.