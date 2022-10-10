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مولدوفا تستدعي السفير الروسي

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2022 1:08 مساءً
مولدوفا وروسيا

مولدوفا وروسيا

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استُدعي السفير الروسي في مولدوفا، أوليغ فاسنيتسوف، إلى وزارة الخارجية المولدوفية، بدعوى تحليق الصواريخ التي أطلقتها السفن الحربية الروسية من البحر الأسود فوق أراضي الجمهورية.

جاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية للوزارة، حيث تابع البيان: “أمر وزير الخارجية المولدوفية، نيكو بوبيسكو، باستدعاء عاجل للسفير الروسي في كيشيناو، أوليغ فاسنيتسوف، للحصول على تفسيرات من الجانب الروسي فيما يتعلق بإطلاق 3 صواريخ كروز من السفن الحربية الروسية الموجودة في منطقة البحر الأسود، عبر أراضي بلادنا، بالقرب من قرية (كولباسنا) ومدينة سوروكا”.

كما أشارت الوزارة إلى أن مولدوفا تعتبر هذا الحادث خطيرًا ومؤسفا للغاية، لما يسببه من توتر إضافي.

وشدّدت على أن “انتهاك المجال الجوي الوطني أمر غير مقبول على الإطلاق”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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