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مولدوفا تعلن العثور على حطام صاروخ روسي

منذ 53 دقيقة
مايا ساندو

مايا ساندو

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أعلنت مولدوفا العثور على حطام صاروخ روسي داخل حدودها، بالقرب من قرية لارجا في شمال البلاد.

ونددت مايا ساندو رئيسة مولدوفا ، الجار الغربي لأوكرانيا، بموجة جديدة من الهجمات الروسية على أهداف أوكرانية، السبت.

وقالت الرئيسة على تويتر: “الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على مولدوفا مرة أخرى. عثرت شرطة الحدود في مولدوفا على بقايا صاروخ بالقرب من قرية لارجا في شمال مولدوفا”.

وأضافت: “ندين بشدة الهجمات المكثفة لروسيا اليوم ونقف مع الذين فقدوا ذويهم في دنيبرو بأوكرانيا. يجب أن يسود السلام”.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم عندما أصاب صاروخ مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

وقالت وزارة الداخلية في مولدوفا في وقت سابق إنه تم العثور على حطام صاروخ في شمال البلاد.

ولم تعلق روسيا على الفور على النبأ.

ووقعت حوادث مماثلة في مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، مرتين من قبل، منهما حادثة في ديسمبر/ كانون الأول عندما عثرت الشرطة على شظايا صاروخ سقط في منطقة شمال مولدوفا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

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