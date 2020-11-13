استمع لاذاعتنا

الشرطة الكندية تطوق مبنى شركة فرنسية إثر عملية احتجاز رهائن

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 1:01 صباحًا
الشرطة الكندية

الشرطة الكندية

A A A
طباعة المقال

طوقت الشرطة الكندية مبنى في مدينة مونتريال، الجمعة، بعدما أعلنت وسائل أعلام محلية حدوث عملية احتجاز لرهائن في مكاتب شركة ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت.

وأكدت الشرطة في تغريدة على تويتر نشر قوات خاصة من دون تقديم تفاصيل.

“تم إرسال ضباط إلى الموقع بعد مكالمة 911. ضباط # SPVM المتخصصون في الموقع، ويتفقدون المبنى. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات”، قالت الشرطة.

وحثت الشرطة الناس على تجنب مكان الحادث في وسط مونتريال.

ومؤخرا، تعرضت عدة مصالح وجهات فرنسية إلى اعتداءات في أعقاب نشر معلم فرنسي رسوما للنبي محمد، يعدها المسلمون مسيئة لنبي الإسلام. وقد لقي الملعم مصرعه ذبحا على يد متشدد شيشاني قتل خلال ملاحقته من قبل الشرطة الفرنسية.

    المزيد من أخبار العالم

    دونالد ترامب
    ترامب يشيد بإنجازات إدارته.. لن نلجأ للإغلاق العام بسبب كورونا
    المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي
    التحالف يدمر “مسيرة” حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية
    جو بايدن
    بايدن يعزز فوزه عبر “جورجيا”.. ومحامو حملة ترامب يتراجعون في أريزونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    في سيارتك مادة ثمينة أغلى من الذهب
    في سيارتك مادة ثمينة أغلى من الذهب… احذر من سرقتها
    الدولار
    سعر دولار السوق السوداء يأبى الانخفاض… كم بلغ صباح اليوم؟
    البلاديوم
    فيديو: البلاديوم.. المعدن الذي بات أغلى من الذهب ويتوفر لدى معظم الناس