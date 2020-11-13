الشرطة الكندية تطوق مبنى شركة فرنسية إثر عملية احتجاز رهائن

طوقت الشرطة الكندية مبنى في مدينة مونتريال، الجمعة، بعدما أعلنت وسائل أعلام محلية حدوث عملية احتجاز لرهائن في مكاتب شركة ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت.

وأكدت الشرطة في تغريدة على تويتر نشر قوات خاصة من دون تقديم تفاصيل.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

“تم إرسال ضباط إلى الموقع بعد مكالمة 911. ضباط # SPVM المتخصصون في الموقع، ويتفقدون المبنى. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات”، قالت الشرطة.

وحثت الشرطة الناس على تجنب مكان الحادث في وسط مونتريال.

ومؤخرا، تعرضت عدة مصالح وجهات فرنسية إلى اعتداءات في أعقاب نشر معلم فرنسي رسوما للنبي محمد، يعدها المسلمون مسيئة لنبي الإسلام. وقد لقي الملعم مصرعه ذبحا على يد متشدد شيشاني قتل خلال ملاحقته من قبل الشرطة الفرنسية.