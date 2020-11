الشرطة الكندية تطوق مبنى شركة فرنسية إثر عملية احتجاز رهائن

طوقت الشرطة الكندية مبنى في مدينة مونتريال، الجمعة، بعدما أعلنت وسائل أعلام محلية حدوث عملية احتجاز لرهائن في مكاتب شركة ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت.

وأكدت الشرطة في تغريدة على تويتر نشر قوات خاصة من دون تقديم تفاصيل.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ

