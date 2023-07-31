ميانمار.. المجلس العسكريّ يُرجئ الانتخابات ويُمدّد حالة الطوارئ

أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار اليوم الإثنين، أنّ المجلس العسكري الحاكم أرجأ رسميًا الانتخابات العامة التي وعد بإجرائها بحلول الشهر المقبل بعد انقلاب عام 2021.

وقرّر قائد المجلس العسكري الجنرال مين أونج هلاينج خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين مع مجلس الدفاع والأمن الوطني المدعوم من الجيش، تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أخرى.

وكان الجيش قد تعهّد بإجراء الانتخابات بحلول أغسطس/ آب 2023، بعد أن أطاح بالحكومة المنتخبة برئاسة أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل، لكنه أشار في بيان اليوم إلى أن سبب تأجيل الانتخابات هو استمرار العنف.

وأضاف البيان: “من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتصويت دون أي خوف، لا تزال هناك حاجة إلى وضع ترتيبات أمنية، وبالتالي يلزم تمديد فترة حالة الطوارئ”.

وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب، إذ دخلت إحدى حركات المقاومة في قتال مع الجيش على جبهات متعددة بعد حملة قمع دامية ضد المعارضين أدت إلى إعادة فرض عقوبات غربية.

واستولى الجيش على السلطة بعد أن اشتكى من حدوث تزوير في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني 2020 والتي فاز بها حزب سو كي. ولم تجد الجماعات مراقبة الانتخابات آنذاك أي دليل يذكر على وجود تزوير جماعي.