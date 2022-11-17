ميانمار تصدر عفوا عن مستشار للزعيمة المخلوعة سو تشي

ذكرت وسائل إعلام في ميانمار، الخميس، أن الحكام العسكريين أصدروا عفوا عن نحو ستة آلاف سجين بمناسبة العيد الوطني، من بينهم الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل المستشار السابق لأيقونة الديمقراطية أونج سان سو تشي.

ومن بين من سيتم الإفراج عنهم السفيرة البريطانية السابقة فيكي بومان وزوجها، فضلا عن الأمريكي (كياو هتاي أو) والمخرج الياباني تورو كوبوتا.

وتعصف الاضطرابات السياسية بميانمار منذ نفذ الجيش انقلابا في فبراير شباط من العام الماضي، وألقى القبض على قادة مدنيين من بينهم أونج سان سو كي.

وأثار الانقلاب احتجاجات واسعة النطاق تم إخماد أغلبها بالعنف، مما أدى إلى اعتقال الآلاف وأجج مقاومة مسلحة بين بعض الجماعات العرقية الكثيرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وعبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج عن ترحيب الحكومة بالتقارير المتعلقة بتورنيل، الذي اتُهم بانتهاك قانون أسرار الدولة وحُكم عليه في سبتمبر أيلول بالسجن ثلاث سنوات.

وكتبت على تويتر “يظل البروفيسور تورنيل على رأس أولوياتنا. ولن نصدر المزيد من التعليقات في هذه المرحلة”.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنها أُبلغت بالإفراج عن كوبوتا.

وجرى إجمالا العفو عن 5098 سجينا و676 سجينة احتفالا بالعيد الوطني لميانمار.

وذكرت تقارير رسمية أن الأجانب الأربعة الحاصلين على العفو “بالنظر لعلاقتهم مع دول أخرى وأيضا لأسباب إنسانية” طُلب منهم مغادرة البلاد.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات هاتفية من رويترز لطلب تعليق.