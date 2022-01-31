الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميانمار.. توجيه اتهامات جديدة لزعيمة البلاد السابقة سوتشي

31 - يناير - 2022
أونغ سان سو تشي

أونغ سان سو تشي

A A A
طباعة المقال

وجهت حكومة ميانمار العسكرية للزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي تهمة “الضغط على اللجنة الانتخابية” في انتخابات 2020 التشريعية التي فاز فيها حزبها.

وحسب مصدر مطلع على الملف، فقد تم توجيه التهمة نفسها للرئيس السابق وين مينت. وحققت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية عام 2020.

وبعد اتهامات بالتزوير، أطاح انقلاب عسكري حكومة سو تشي في 1 فبراير 2021 وألغى نتائج الانتخابات.

وأوقف العديد من المسؤولين في اللجنة الانتخابية بتهمة تزوير نتائج الاقتراع لصالح الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، لكن مراقبين دوليين اعتبروا أن أجواء من الحرية والإنصاف سادت الانتخابات.

ووضعت أونغ سان سو تشي (76 عاما) في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات. ووجهت إليها اتهامات عديدة بينها خرق قانون يحمي أسرار الدولة ويعود للحقبة الاستعمارية، وتزوير الانتخابات، والتحريض على الاضطرابات العامة، والفتنة، والفساد.

وحكم عليها بالسجن ست سنوات في الأسابيع الأخيرة، وقد يحكم عليها في ختام سلسلة محاكماتها بالسجن لعقود.

    المزيد من أخبار العالم

    وضع إنساني لا يحتمل.. طلب من الصلب الأحمر للدول والمنظمات المانحة بشأن أفغانستان
    خفض تمويل الأمم المتحدة يهدّد عمل المركز اليمني لإزالة الألغام
    محطة زابوريجيا للطاقة النووية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا: سنسهل زيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!