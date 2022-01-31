ميانمار.. توجيه اتهامات جديدة لزعيمة البلاد السابقة سوتشي

وجهت حكومة ميانمار العسكرية للزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي تهمة “الضغط على اللجنة الانتخابية” في انتخابات 2020 التشريعية التي فاز فيها حزبها.

وحسب مصدر مطلع على الملف، فقد تم توجيه التهمة نفسها للرئيس السابق وين مينت. وحققت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية عام 2020.

وبعد اتهامات بالتزوير، أطاح انقلاب عسكري حكومة سو تشي في 1 فبراير 2021 وألغى نتائج الانتخابات.

وأوقف العديد من المسؤولين في اللجنة الانتخابية بتهمة تزوير نتائج الاقتراع لصالح الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، لكن مراقبين دوليين اعتبروا أن أجواء من الحرية والإنصاف سادت الانتخابات.

ووضعت أونغ سان سو تشي (76 عاما) في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات. ووجهت إليها اتهامات عديدة بينها خرق قانون يحمي أسرار الدولة ويعود للحقبة الاستعمارية، وتزوير الانتخابات، والتحريض على الاضطرابات العامة، والفتنة، والفساد.

وحكم عليها بالسجن ست سنوات في الأسابيع الأخيرة، وقد يحكم عليها في ختام سلسلة محاكماتها بالسجن لعقود.