ميانمار.. حكم جديد بسجن سو كي سبع سنوات

قال مصدر مطلع على محاكمات زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سو كي إن محكمة أدانتها الجمعة، في خمس اتهامات بالفساد وأصدرت بشأنها حكما مجمعا بالسجن سبع سنوات، لينتهي بذلك نظر آخر القضايا التي كانت تواجهها.

وأوضح المصدر أنه خلال جلسة عُقدت خلف أبواب مغلقة أُدينت سو كي التي تم إلقاء القبض عليها خلال انقلاب وقع في فبراير\شباط من العام الماضي بارتكاب جرائم تتصل باستئجارها طائرة هليكوبتر واستخدامها عندما كانت زعيمة فعلية لبلادها.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم للحصول على تعليق.

وقضت سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام تقديرا لكفاحها الذي استمر لعقود من أجل الديمقراطية في بلادها قسما كبيرا من حياتها السياسية رهن الاعتقال في ظل تولي حكومات عسكرية الحكم.

ويضاف حكم الجمعة، إلى الأحكام الصادرة بحقها منذ ديسمبر\كانون الأول من العام الماضي وتصل لما لا يقل عن 26 عاما.

وترفض الدول الغربية المحاكمات وتصفها بأنها صورية تهدف إلى إبقاء أكبر تهديد للمجلس العسكري بعيدا عن الساحة وسط مقاومة واسعة النطاق لحكمه.

وقادت سو كي ميانمار لخمس سنوات من عام 2015 خلال عقد من ديمقراطية مؤقتة أعقبت إنهاء الجيش لحكمه الذي استمر 49 عاما، قبل أن يستعيده مطلع العام الماضي لمنع حكومة سو كي من بدء فترة ولاية ثانية.

وأطاح الجيش بحكومة سو كي بزعم أنها فشلت في معالجة المخالفات المزعومة في انتخابات عام 2020 التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة.