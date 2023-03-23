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ميدفيديف: الغرب يسعى لتمزيق روسيا

منذ 44 دقيقة
الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف

الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن الغرب يسعى لزعزعة استقرار الوضع السياسي في روسيا وتمزيق البلاد.

وأوضح ميدفيديف ردا على أسئلة من وسائل الإعلام الروسية أن رغبة الغرب “بسيطة جدًا – زعزعة استقرار الوضع السياسي، وتقسيم البلاد إلى عدة أجزاء، وعقد اتفاقيات مع كل جزء من هذه الأجزاء، ونزع السلاح النووي ونزع السلاح منها جميعًا، ثم عرض الخدمات الأمنية (الغربية) عليها “.

واعتبر ميدفيديف أن “هذه الأجزاء ستكون لديها فرصة للانضمام إلى الناتو”.

وأشار إلى أنه عندما كان طالبًا جامعيًا، كان يعتقد أن روسيا سيكون لديها شراكة طبيعية مع الغرب “لأننا لسنا أعداء وليس لدينا اختلافات أيديولوجية لأننا لم نعد نتبنى أفكارًا شيوعية متشددة ، ولدينا اقتصاد سوق ، وانتخابات ديمقراطية. وكل هذه الأشياء “، مضيفا أنه أدرك لاحقًا أن الشراكة مع الغرب كانت مجرد “فكرة تقترب من الوهم”.

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